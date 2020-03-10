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Игрок клуба Лиги 1 помещён в карантин после контакта с человеком, заражённым коронавирусом

Игрок клуба Лиги 1 помещён в карантин после контакта с человеком, заражённым коронавирусом
Футбол / Франция 0

Один из игроков французского «Метца» был помещён в карантин после нахождения в тесном контакте с человеком, у которого был обнаружен коронавирус, сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что у футболиста на данный момент не обнаружено симптомов заражения коронавирусом. Остальная часть команды продолжает тренироваться Медицинский штаб команды внимательно следит за здоровьем футболистов. Сообщается, что в качестве превентивной меры «Метц» пока не будет проводить открытых тренировок и временно запретит проводить индивидуальные интервью с игроками команды.

Вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. К настоящему моменту от инфекции скончались более 4000 человек.

Матчи чемпионата Франции будут проходить без зрителей до 15 апреля из-за коронавируса
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