Игрок клуба Лиги 1 помещён в карантин после контакта с человеком, заражённым коронавирусом

Один из игроков французского «Метца» был помещён в карантин после нахождения в тесном контакте с человеком, у которого был обнаружен коронавирус, сообщается на официальном сайте клуба.



Отмечается, что у футболиста на данный момент не обнаружено симптомов заражения коронавирусом. Остальная часть команды продолжает тренироваться Медицинский штаб команды внимательно следит за здоровьем футболистов. Сообщается, что в качестве превентивной меры «Метц» пока не будет проводить открытых тренировок и временно запретит проводить индивидуальные интервью с игроками команды.

Вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. К настоящему моменту от инфекции скончались более 4000 человек.