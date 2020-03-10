Совладельцы «Спартака» Федун и Алекперов потеряли более $ 3 млрд

Совладельцы «Лукойла» и московского «Спартака» Вагит Алекперов и Леонид Федун потеряли более $3 млрд из-за падения нефтяных котировок и курса рубля, сообщает Forbes.
По данным источника, Алекперов потерял $2,1 млрд, Федун — $904 млн. На данный момент их состояния оцениваются в $19,9 и $8,3 млрд соответственно. Причиной падения нефтяных котировок стал разрыв соглашения между Россией и странами ОПЕК. Стороны не смогли договориться о сокращении добычи нефти.
«Спартак», набрав 25 очков в 21 матче, занимает десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге. Следующий матч московский клуб проведёт с «Оренбургом». Встреча пройдёт в Оренбурге 14 марта.
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020
Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020
- 10 марта 2020
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