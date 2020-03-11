Моуринью о вылете из ЛЧ: не могу требовать, чтобы ребята отдавали больше, чем могут

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал вылет из Лиги чемпионов. В ответном матче 1/8 финала команда крупно проиграла «РБ Лейпциг». Встреча прошла на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге и завершилась победой хозяев со счётом 3:0. В первом матче в Лондоне немецкая команда одержала победу со счётом 1:0.

«Ещё вчера у нас был позитивный настрой. Мы все верили. Пришлось тяжело, у них очень сильная команда. Мы допустили пару ошибок, они забили, затем уже сложно было что-либо менять. У них очень хорошая команда в физическом плане. Они интенсивно действуют в средней линии и очень быстро атакуют. Мы допустили все те же ошибки, которые анализировали в предыдущих матчах. Порой такое происходит, когда команде больше нечего выдать. Я не могу требовать, чтобы ребята отдавали больше, чем они могут. Порой сложные моменты создают трамплин для успешного будущего. Некого винить, когда практически в каждом матче какой-то игрок получает травму и затем выбывает из строя на месяцы. Таким получился этот сезон. Он начался проблематично, а затем травмы преследовали нас постоянно. Я не могу винить игроков — они отдали всё что могли», — приводит слова Моуринью официальный сайт УЕФА.