Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Иличич стал первым игроком, оформившим покер в выездной игре плей-офф Лиги чемпионов

Иличич стал первым игроком, оформившим покер в выездной игре плей-офф Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич стал первым игроком в истории, которому удалось забить четыре гола в выездном матче плей-офф Лиги чемпионов.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» обыграла «Валенсию» со счётом 4:3 и вышла в четвертьфинал турнира. Встреча состоялась в Валенсии на стадионе «Месталья».

Йосипу Иличичу удалось оформить покер в возрасте 32 года и 41 день. За «Валенсию» дубль оформил Кевин Гамейро и ещё один гол забил Ферран Торрес. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев появился на поле на 74-й минуте, заменив Франсиса Коклена, и не отметился результативными действиями.

В первом матче «Аталанта» также была сильнее «Валенсии», разгромив испанцев со счётом 4:1.

Последний российский футболист вылетел из Лиги чемпионов
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020