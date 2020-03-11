Иличич стал первым игроком, оформившим покер в выездной игре плей-офф Лиги чемпионов

Полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич стал первым игроком в истории, которому удалось забить четыре гола в выездном матче плей-офф Лиги чемпионов.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» обыграла «Валенсию» со счётом 4:3 и вышла в четвертьфинал турнира. Встреча состоялась в Валенсии на стадионе «Месталья».

Йосипу Иличичу удалось оформить покер в возрасте 32 года и 41 день. За «Валенсию» дубль оформил Кевин Гамейро и ещё один гол забил Ферран Торрес. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев появился на поле на 74-й минуте, заменив Франсиса Коклена, и не отметился результативными действиями.

В первом матче «Аталанта» также была сильнее «Валенсии», разгромив испанцев со счётом 4:1.