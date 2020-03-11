Иличич стал первым игроком, оформившим покер в выездной игре плей-офф Лиги чемпионов
Полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич стал первым игроком в истории, которому удалось забить четыре гола в выездном матче плей-офф Лиги чемпионов.
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» обыграла «Валенсию» со счётом 4:3 и вышла в четвертьфинал турнира. Встреча состоялась в Валенсии на стадионе «Месталья».
Йосипу Иличичу удалось оформить покер в возрасте 32 года и 41 день. За «Валенсию» дубль оформил Кевин Гамейро и ещё один гол забил Ферран Торрес. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев появился на поле на 74-й минуте, заменив Франсиса Коклена, и не отметился результативными действиями.
В первом матче «Аталанта» также была сильнее «Валенсии», разгромив испанцев со счётом 4:1.
Последний российский футболист вылетел из Лиги чемпионов
Читайте также
- 11 марта 2020
-
02:28
-
02:19
-
01:13
-
00:54
-
00:51
-
00:19
- 10 марта 2020
-
23:58
-
23:52
-
23:36
-
23:29
-
23:12
-
23:05
-
22:52
-
22:46
-
22:34
-
22:24
-
22:17
-
22:16
-
21:59
-
21:47
-
21:35
-
21:33
-
21:15
-
21:03
-
20:56
-
20:53
-
20:37
-
20:32
-
20:21
-
20:15
-
20:01
-
20:00
-
19:49
-
19:38
-
19:30
Партнерский контент