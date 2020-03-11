Матч «МС» – «Арсенал» перенесён после заражения владельца «Олимпиакоса» коронавирусом

Матч 28-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» был перенесён в качестве меры предосторожности после объявления о том, что владелец греческого «Олимпиакоса» Вангелис Маринакис заболел в результате заражения коронавирусом, сообщается на официальном сайте АПЛ.

27 февраля «Арсенал» на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия) принимал в ответном матче стадии 1/16 финала Лиги Европы греческий «Олимпиакос» (1:2 в ответном матче и 2:2 общий счёт, проход греческого клуба по гостевым голам). Сообщается, что владелец греческого клуба Маринакис встретился с несколькими членами и сотрудниками команды «Арсенала». Следуя медицинским указаниям, «Арсенал» и «Манчестер Сити» посчитали необходимым отложить их матч, который должен был состояться сегодня, 11 марта, чтобы дать время для полной оценки ситуации. Премьер-лига согласилась с тем, что сегодняшний матч будет перенесён.

По мнению лиги, новость о заражении коронавирусом Маринакиса означает, что нет другой альтернативы, кроме как потратить время на проведение надлежащей оценки риска. Принимаются все необходимые меры, и в настоящее время Премьер-лига не планирует откладывать какие-либо другие матчи.