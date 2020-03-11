Моуринью потерпел самое крупное тренерское поражение в ЛЧ с 2013 года

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Встреча прошла на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
57-летний португальский главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью потерпел самое крупное поражение в Лиге чемпионов с 2013 года, когда мадридский «Реал» под его руководством в гостевом матче уступил дортмундской «Боруссии» со счётом 4:1, сообщает Opta.
В последних 6 матчах команда Моуринью не одержала ни одной победы во всех соревнованиях, что является самой длинной безвыигрышной серией для португальского специалиста. Стоит отметить, что матч с «РБ Лейпциг» стал для него 935-м в карьере.
Напомним, что о назначении Моуринью на пост главного тренера «Тоттенхэма» было объявлено 20 ноября 2019 года. После 29 туров английской Премьер-Лиги лондонский клуб занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 41 очко.
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