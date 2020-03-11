Нагельсман: «РБ Лейпциг» был лучше «Тоттенхэма» во всём противостоянии

Главный тренер немецкого «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман подвёл итоги двухматчевого противостояния с лондонским «Тоттенхэм Хотспур» (4:0 общ.) на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я очень рад, что мы пробились в следующий раунд и сделали это заслуженно. Мы забили четыре мяча в этом противостоянии и ни одного не пропустили. Мы были лучше «Тоттенхэма» в этом матче и во всём противостоянии. Считаю, что мы лучше сыграли в Лондоне. Там мы лучше контролировали мяч, когда им владели. Мы испытывали проблемы в первые 5 минут и в первые 5-10 минут после перерыва, но я доволен, ведь у нас молодая команда. У нас не всё складывается идеально, но в этих двух важнейших матчах мы отлично справились.

Мы впервые пробились в плей-офф и сделали это без нервов, но самое главное, что мы старались играть в своём фирменном стиле, и важно, чтобы мы продолжали играть так в следующем раунде. Мы не слишком сильно приспосабливались к «Тоттенхэму». Мы играли в свой футбол и справились с этой задачей великолепно.

Не думаем о будущем сопернике. Мы просто рады выходу в следующий раунд, а там кто достанется, тот достанется. Кто бы ни достался, постараемся победить. У нас конкурентоспособная команда, которая хочет двигаться дальше. Посмотрим, что у нас получится», — приводит слова Нагельсмана официальный сайт УЕФА.

В немецкой Бундеслиге «РБ Лейпциг», набрав 50 очков в 25 матчах, занимает 3-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Баварии» на 5 очков.