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«Чемпионату» — 15 лет!

«Чемпионату» — 15 лет!
Футбол / РПЛ 0

Сегодня «Чемпионат» отмечает своё 15-летие. Вечером 11 марта 2005 года на тогда ещё чисто футбольном сайте «Чемпионат.ру» была опубликована первая новость. В ней со ссылкой на собственные источники сообщалось, что матч 2-го тура чемпионата России «Рубин» — «Спартак» может быть перенесён в Москву из-за холодной погоды в Казани.

Матч «Рубин» — «Спартак» может быть перенесен в Москву

С этой новости и началась история портала, на котором к чемпионату мира 2007 года открылся раздел хоккея, а впоследствии — разделы, освещающие все основные виды спорта.

В честь юбилея мы подготовили целый ряд материалов, которые будут выходить сегодня в течение дня (чтобы ничего не пропустить, проверяйте по тегу «15 лет „Чемпионату“»). Мы, как и обещали, ответили на вопросы, которые больше всего волнуют пользователей (да, и про увольнение Дмитрия Егорова, и про топ-рубрику «Красота дня»). Ещё вспомним самые эпичные ошибки и расскажем неожиданные факты о наших авторах.

Читайте «Чемпионат»!

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