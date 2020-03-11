«Чемпионату» — 15 лет!

Сегодня «Чемпионат» отмечает своё 15-летие. Вечером 11 марта 2005 года на тогда ещё чисто футбольном сайте «Чемпионат.ру» была опубликована первая новость. В ней со ссылкой на собственные источники сообщалось, что матч 2-го тура чемпионата России «Рубин» — «Спартак» может быть перенесён в Москву из-за холодной погоды в Казани.
С этой новости и началась история портала, на котором к чемпионату мира 2007 года открылся раздел хоккея, а впоследствии — разделы, освещающие все основные виды спорта.
В честь юбилея мы подготовили целый ряд материалов, которые будут выходить сегодня в течение дня (чтобы ничего не пропустить, проверяйте по тегу «15 лет „Чемпионату“»). Мы, как и обещали, ответили на вопросы, которые больше всего волнуют пользователей (да, и про увольнение Дмитрия Егорова, и про топ-рубрику «Красота дня»). Ещё вспомним самые эпичные ошибки и расскажем неожиданные факты о наших авторах.
Читайте «Чемпионат»!
- 11 марта 2020
-
10:00
-
09:57
-
09:53
-
09:41
-
09:29
-
09:24
-
08:46
-
08:30
-
07:44
-
07:32
-
07:03
-
06:47
-
03:44
-
03:24
-
03:10
-
02:28
-
02:19
-
01:13
-
00:54
-
00:51
-
00:19
- 10 марта 2020
-
23:58
-
23:52
-
23:36
-
23:29
-
23:12
-
23:05
-
22:52
-
22:46
-
22:34
-
22:24
-
22:17
-
22:16
-
21:59
-
21:47