Моуринью в третий раз подряд вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала

«Тоттенхэм Хотспур» потерпел разгромное поражение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» и покинул турнир. В первой встрече также сильнее оказалась немецкая команда (1:0).
Для главного тренера «шпор» Жозе Моуринью этот вылет стал уже третьим подряд в первом раунде плей-офф главного еврокубка. В сезоне-2017/2018 его «Манчестер Юнайтед» не справился с «Севильей» (0:0, 1:2), а в кампании-2014/2015 «Челси» под его руководством уступил «Пари Сен-Жермен» (1:1, 2:2).
Напомним, в сезоне-2015/2016 Моуринью не сыграл с «Челси» в плей-офф Лиги чемпионов, поскольку был уволен в декабре из-за неудовлетворительных результатов. Аналогичным образом для португальского специалиста сложилась и кампания-2018/2019, когда его отправили в отставку и «Манчестер Юнайтед» выступил в плей-офф уже с другим тренером.
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