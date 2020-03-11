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Анхелиньо: было бы здорово сыграть с «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов

Анхелиньо: было бы здорово сыграть с «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Защитник «РБ Лейпциг» Анхелиньо прокомментировал выход команды в четвертьфинал Лиги чемпионов после победы в ответном матче 1/8 финала с «Тоттенхэм Хотспур» (3:0).

«Восхитительный вечер. Я сейчас на седьмом небе. Мы хорошо настроились и сразу же взялись за дело. Мы очень рады. Было непросто – нам пришлось много работать. Вы видели по игре, каков был план. Мы доминировали, но для этого пришлось сильно постараться.

Наша команда всегда усердно работает. Хочу поблагодарить болельщиков. Болельщики и наша команда – одно целое. Было бы здорово сыграть в следующем раунде с «Манчестер Сити». Это очень непростой соперник. У нас молодая и голодная до побед команда. Усердная работа – залог нашего успеха», — приводит слова Анхелиньо пресс-служба УЕФА.

Напомним, Анхелиньо начинал карьеру в «Манчестер Сити». Перед началом нынешнего сезона 23-летний испанец вернулся в английский клуб, однако в зимнее трансферное окно перешёл в «РБ Лейпциг».

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