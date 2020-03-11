Экс-игрок «Тоттенхэма»: Моуринью будет молиться, чтобы с «МС» не сняли еврокубковый бан

Полузащитник «Дерби Каунти» Том Хаддлстоун, ранее выступавший за «Тоттенхэм Хотспур», поделился мнением о вылете «шпор» из Лиги чемпионов.

В ответном матче 1/8 финала с «РБ Лейпциг» лондонская команда потерпела поражение со счётом 0:3. Первая встреча тоже завершилась в пользу «быков» — 1:0.

«Жозе Моуринью будет молиться, чтобы с «Манчестер Сити» не сняли дисквалификацию из еврокубков. В таком случае попасть в Лигу чемпионов можно будет с пятого места АПЛ, что выглядит более реалистично, особенно учитывая возвращение Гарри Кейна к тренировкам.

«РБ Лейпциг» превзошёл «Тоттенхэм». Они хорошо готовились к ответной встрече, точно знали, чего ожидать от соперника. «Тоттенхэм» выглядел растерянным. В этом матче была огромная разница между командами», — цитирует Хаддлстоуна Goal со ссылкой на эфир BBC Radio 5 Live.