Экс-игрок «Тоттенхэма»: Моуринью будет молиться, чтобы с «МС» не сняли еврокубковый бан

Полузащитник «Дерби Каунти» Том Хаддлстоун, ранее выступавший за «Тоттенхэм Хотспур», поделился мнением о вылете «шпор» из Лиги чемпионов.
В ответном матче 1/8 финала с «РБ Лейпциг» лондонская команда потерпела поражение со счётом 0:3. Первая встреча тоже завершилась в пользу «быков» — 1:0.
«Жозе Моуринью будет молиться, чтобы с «Манчестер Сити» не сняли дисквалификацию из еврокубков. В таком случае попасть в Лигу чемпионов можно будет с пятого места АПЛ, что выглядит более реалистично, особенно учитывая возвращение Гарри Кейна к тренировкам.
«РБ Лейпциг» превзошёл «Тоттенхэм». Они хорошо готовились к ответной встрече, точно знали, чего ожидать от соперника. «Тоттенхэм» выглядел растерянным. В этом матче была огромная разница между командами», — цитирует Хаддлстоуна Goal со ссылкой на эфир BBC Radio 5 Live.
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