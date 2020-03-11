Футболистов лондонского «Арсенала» отправили на 14-дневный карантин из-за коронавируса

Несколько игроков лондонского «Арсенала» было отправлено на 14-дневный домашний карантин из-за того, что они контактировали с владельцем «Ноттингем Форест» и «Олимпиакоса» Евангелосом Маринакисом, который заразился коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает пресс-служба «канониров».
27 февраля Маринакис посетил ответную встречу 1/16 финала Лиги Европы «Арсенал» — «Олимпиакос» (1:2 ДВ), проходившую в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». После финального свистка греческий бизнесмен общался с некоторыми футболистами английского клуба.
«Арсенал» отправил на домашний карантин также четырёх своих сотрудников, сидевших рядом с владельцем «Олимпиакоса» во время матча.
Напомним, из-за ситуации с Маринакисом руководство английской Премьер-лиги перенесло встречу 28-го тура «Манчестер Сити» — «Арсенал», которая должна была состояться сегодня, 11 марта.
- 11 марта 2020
-
11:50
-
11:49
-
11:31
-
11:30
-
11:00
-
10:59
-
10:33
-
10:23
-
10:00
-
09:57
-
09:53
-
09:41
-
09:29
-
09:24
-
08:46
-
08:30
-
07:44
-
07:32
-
07:03
-
06:47
-
03:44
-
03:24
-
03:10
-
02:28
-
02:19
-
01:13
-
00:54
-
00:51
-
00:19
- 10 марта 2020
-
23:58
-
23:52
-
23:36
-
23:29
-
23:12
-
23:05