Футболистов лондонского «Арсенала» отправили на 14-дневный карантин из-за коронавируса

Несколько игроков лондонского «Арсенала» было отправлено на 14-дневный домашний карантин из-за того, что они контактировали с владельцем «Ноттингем Форест» и «Олимпиакоса» Евангелосом Маринакисом, который заразился коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает пресс-служба «канониров».

27 февраля Маринакис посетил ответную встречу 1/16 финала Лиги Европы «Арсенал» — «Олимпиакос» (1:2 ДВ), проходившую в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». После финального свистка греческий бизнесмен общался с некоторыми футболистами английского клуба.

«Арсенал» отправил на домашний карантин также четырёх своих сотрудников, сидевших рядом с владельцем «Олимпиакоса» во время матча.

Напомним, из-за ситуации с Маринакисом руководство английской Премьер-лиги перенесло встречу 28-го тура «Манчестер Сити» — «Арсенал», которая должна была состояться сегодня, 11 марта.