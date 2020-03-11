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Дринкуотер ударил головой партнёра по «Астон Вилле». Его могут досрочно вернуть в «Челси»

Дринкуотер ударил головой партнёра по «Астон Вилле». Его могут досрочно вернуть в «Челси»
Футбол / Англия 0

У полузащитника «Астон Виллы» Дэниела Дринкуотера, права на которого принадлежат «Челси», вновь возникли проблемы с дисциплиной.

Как сообщает Daily Mail, на вчерашней тренировке бирмингемской команды 30-летний футболист вступил в перепалку с испанским хавбеком Хотой, после чего ударил его головой.

Ожидается, что Дринкуотер будет оштрафован за неподобающее поведение. Однако «Астон Вилла» готова прибегнуть к более серьёзным мерам. По информации источника, в клубе рассматривают досрочное возвращение игрока в «Челси».

Дринкуотер перешёл в «Астон Виллу» в минувшее зимнее трансферное окно на правах аренды. Первую половину нынешнего сезона он провёл в «Бёрнли». За «Челси» Дэниел выступает с 2017 года, а до этого защищал цвета «Лестер Сити» и других английских клубов.

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Дринкуотер достиг дна. Сейчас его очень жаль.
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