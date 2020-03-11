Сёмина в «Локомотиве» может сменить экс-тренер «Партизана» Николич

Как стало известно «Чемпионату», одним из кандидатов на пост главного тренера московского «Локомотива» в случае ухода Юрия Сёмина является бывший наставник белградского «Партизана» Марко Николич.

Контракт Сёмина с «Локомотивом» рассчитан до конца нынешнего сезона. 72-летний специалист возглавляет команду с 2016 года. Ранее он тренировал «железнодорожников» в периоды с 2009 по 2010 год, с 1992-го по 2005-й и с 1986-го по 1990-й.

Под руководством Сёмина «Локомотив» трижды стал чемпионом Российской Премьер-Лиги (2002, 2004, 2018) и шесть раз выиграл Кубок России (1996, 1997, 2000, 2001, 2017, 2019).

«Локомотив», набрав 38 очков в 21 матче, занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. 15 марта «железнодорожники» на выезде проведут встречу 22-го тура с «Ростовом», начало — в 19:00 мск.