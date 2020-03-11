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Аршавин: за границей паника из-за коронавируса. Думаю, вмешалось слишком много политики

Аршавин: за границей паника из-за коронавируса. Думаю, вмешалось слишком много политики
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о мерах предосторожности в связи с распространением коронавируса COVID-19.

«У меня в апреле планируется поездка, где мы должны проходить третий курс обучения. Нас 35 человек со всего мира. И бразильцы, португальцы и итальянцы делают всё, чтобы отменить эту поездку. У них почему-то большая паника. Я, наоборот, написал в чате, что ничего не боюсь.

Самый простой пример: недавно я спустился в лондонское метро. Там, мне кажется, шансов заразиться гораздо больше, чем в том же Амстердаме, куда я собираюсь поехать. Точнее, собирался. Сейчас, скорее всего, поездку отменят. За границей большая паника. У меня паники нет. Я верю в свой иммунитет. Мне кажется, слишком много политики вмешалось в это. И для меня абсурдно, когда запрещают игрокам здороваться перед матчами. Во время игры они контактируют гораздо больше: обмениваются слюнями, соплями и так далее. А после игры обнимаются. Понятно, что какие-то превентивные меры нужны. Но я думаю, что до паники это доводить не стоит», — цитирует Аршавина Sport24.

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