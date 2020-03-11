ЦСКА поздравил «Чемпионат» с 15-летием

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев от имени клуба поздравил «Чемпионат» с 15-м днём рождения.
«Дорогие друзья! Руководство и коллектив Профессионального футбольного клуба ЦСКА, игроки и тренеры команды поздравляют всех сотрудников интернет-издания «Чемпионат» с 15-летним юбилеем!
Вы всегда идёте в ногу со временем, живо и оперативно реагируя на все события, происходящие в мире спорта. Желаем вам и в дальнейшем оставаться современными и высоко держать поднятую вам планку. В том числе и в пропаганде российского футбола.
Уверены, что правдивость, достоверность и объективность ваших публикаций, помноженные на профессионализм журналистов, будут и дальше служить гарантами вашей популярности и ваших успехов!» — говорится в письме Бабаева.
Письмо гендиректора ЦСКА Романа Бабаева «Чемпионату»
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