Центральный матч 22-го тура РПЛ «Ростов» — «Локомотив» обслужит судья Вилков

Российский футбольный союз в «Инстаграме» обнародовал имена судей, назначенных на матчи 22-го тура Российской Премьер-Лиги.



На центральном матче тура между «Ростовом» и «Локомотивом» будет работать бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым. Помогать ему будут ассистенты Андрей Веретешкин и Рустам Мухтаров. Отвечать за VAR будет Василий Казарцев, ему поможет Алексей Стипиди. Резервный рефери — Алексей Амелин.



Судьи остальных матчей 22-го тура РПЛ:



«Ахмат» — «Динамо»: главный судья — Мешков. Ассистенты — Березнев и Назаров. VAR — Вилков, AVAR — Богач. Резервный — Васильев.



«Оренбург» — «Спартак»: главный судья — Казарцев. Ассистенты — Болховитин и Хатуев. VAR — Безбородов, AVAR — Аверьянов. Резервный — Левников.



«Зенит» — «Урал»: главный судья — Москалёв. Ассистенты — Чельцов и Шаламберидзе. VAR — Кукуян, AVAR — Елеференко. Резервный — Шадыханов.



«Арсенал» — «Рубин»: главный судья — Лапочкин. Ассистенты — Мосякин и Болотенков. VAR — Сухой, AVAR — Кобзев. Резервный — Жабченко.



«Сочи» — «Краснодар»: главный судья — Иванов. Ассистенты — Мурашов и Сейфетдинов. VAR — Левников, AVAR — Ерёмин. Резервный — Любимов.



ЦСКА — «Уфа»: главный судья — Волошин. Ассистенты — Петросян и Богданов. VAR — Турбин, AVAR — Сафьян. Резервный — Галимов.



«Тамбов» — «Крылья Советов»: главный судья — Карасёв. Ассистенты — Демешко и Гаврилин. VAR — Лапочкин, AVAR — Калугин. Резервный — Сиденков.

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