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Отборочные матчи ЧМ-2022 в Южной Америке отложены из-за коронавируса

Отборочные матчи ЧМ-2022 в Южной Америке отложены из-за коронавируса
Футбол / Южная Америка 0

Южноамериканские национальные команды столкнулись с проблемами в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Как сообщает larepublica.pe, ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата мира–2022 в Южной Америке были отложены на неопределённый срок. Встречи должны были пройти в конце марта, однако состоятся в другие даты, над определением которых в настоящее время работает КОНМЕБОЛ.

Ранее ФИФА по аналогичной причине приняла решение перенести матчи азиатской квалификации чемпионата мира 2022 года.

Вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. К настоящему моменту от инфекции скончались более 4000 человек. При этом из заражённых выздоровело более 60 тыс. человек.

ФИФА решила перенести матчи азиатской квалификации ЧМ-2022 из-за коронавируса
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