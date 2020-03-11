Отборочные матчи ЧМ-2022 в Южной Америке отложены из-за коронавируса
Южноамериканские национальные команды столкнулись с проблемами в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Как сообщает larepublica.pe, ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата мира–2022 в Южной Америке были отложены на неопределённый срок. Встречи должны были пройти в конце марта, однако состоятся в другие даты, над определением которых в настоящее время работает КОНМЕБОЛ.
Ранее ФИФА по аналогичной причине приняла решение перенести матчи азиатской квалификации чемпионата мира 2022 года.
Вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. К настоящему моменту от инфекции скончались более 4000 человек. При этом из заражённых выздоровело более 60 тыс. человек.
ФИФА решила перенести матчи азиатской квалификации ЧМ-2022 из-за коронавируса
Читайте также
- 11 марта 2020
-
14:49
-
14:39
-
14:30
-
14:27
-
14:13
-
14:12
-
14:05
-
14:03
-
13:52
-
13:18
-
13:05
-
13:00
-
12:49
-
12:36
-
12:20
-
12:16
-
11:50
-
11:49
-
11:31
-
11:30
-
11:00
-
10:59
-
10:33
-
10:23
-
10:00
-
09:57
-
09:53
-
09:41
-
09:29
-
09:24
-
08:46
-
08:30
-
07:44
-
07:32
-
07:03
Партнерский контент