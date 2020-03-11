Отборочные матчи ЧМ-2022 в Южной Америке отложены из-за коронавируса

Южноамериканские национальные команды столкнулись с проблемами в связи с распространением коронавируса COVID-19.



Как сообщает larepublica.pe, ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата мира–2022 в Южной Америке были отложены на неопределённый срок. Встречи должны были пройти в конце марта, однако состоятся в другие даты, над определением которых в настоящее время работает КОНМЕБОЛ.



Ранее ФИФА по аналогичной причине приняла решение перенести матчи азиатской квалификации чемпионата мира 2022 года.



Вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. К настоящему моменту от инфекции скончались более 4000 человек. При этом из заражённых выздоровело более 60 тыс. человек.

ФИФА решила перенести матчи азиатской квалификации ЧМ-2022 из-за коронавируса