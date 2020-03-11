Указ мэра Москвы о запрете массовых мероприятий не подразумевает отсутствия зрителей

Вчера, 10 марта, мэр Москвы Сергей Собянин внёс изменения в указ № 12-УМ, дополнив его пунктом о запрете до 10 апреля 2020 года проведения на территории столицы массовых мероприятий с числом участников более 5000 человек.
Распоряжение Собянина призвано предотвратить распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве, однако в Федеральном законе от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» сказано, что зрители спортивных мероприятий не являются его участниками. Иными словами, формально речь идёт только об ограничении числа участников соревнований, а не зрителей.
Клубы и спортивные организации, уже ограничившие доступ зрителей к посещению турниров и соревнований в Москве, не выполняют указ Собянина, а фактически самостоятельно идут на эти меры. Законных оснований препятствовать болельщикам посещать московские спортивные соревнования в настоящий момент нет.
- 11 марта 2020
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