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Клубы РПЛ смогут самостоятельно принимать решение о допуске зрителей на матчи

Клубы РПЛ смогут самостоятельно принимать решение о допуске зрителей на матчи
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», клубы Российской Премьер-Лиги как организаторы матчей будут самостоятельно определять формат их проведения.

Несмотря на ограничения в связи с распространением коронавируса COVID-19, клубы смогут сами принимать решение о допуске или недопуске зрителей на трибуны.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выпустил указ, согласно которому массовые мероприятия в столице получили численное ограничение в 5000 человек.

Вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. К настоящему моменту от инфекции скончались более 4000 человек. При этом из заражённых выздоровело более 60 тыс. человек. Наибольшее число заражённых помимо Китая наблюдается в Италии и Иране.

Московские клубы будут сами решать, пускать ли им болельщиков на трибуны. LIVE!
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