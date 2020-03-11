Клубы РПЛ смогут самостоятельно принимать решение о допуске зрителей на матчи
Как стало известно «Чемпионату», клубы Российской Премьер-Лиги как организаторы матчей будут самостоятельно определять формат их проведения.
Несмотря на ограничения в связи с распространением коронавируса COVID-19, клубы смогут сами принимать решение о допуске или недопуске зрителей на трибуны.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выпустил указ, согласно которому массовые мероприятия в столице получили численное ограничение в 5000 человек.
Вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. К настоящему моменту от инфекции скончались более 4000 человек. При этом из заражённых выздоровело более 60 тыс. человек. Наибольшее число заражённых помимо Китая наблюдается в Италии и Иране.
Московские клубы будут сами решать, пускать ли им болельщиков на трибуны. LIVE!
Все подробности.
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