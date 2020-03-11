«Чемпионат» разыгрывает FIFA 20 в честь своего 15-летия

Сегодня, 11 марта, «Чемпионат» отмечает свой 15-й день рождения. В честь юбилея мы порадуем читателей настоящим #МарафономПодарков, во время которого будут разыгрываться крутые призы, связанные с нашим порталом. Это ретрохоккейные джерси «Чемпионат.ру», геймпады для PS4 в наших цветах и многое другое.

Начинаем марафон с кодов на FIFA 20 (тип платформы на ваш выбор). Розыгрыш проводится в «Инстаграме», «ВКонтакте» и «Телеграме».

Условия конкурса в «Инстаграме»

— Быть подписчиком «Чемпионата» в «Инстаграме».

— В комментариях отметить человека, с которым ты сыграешь в первую очередь.

Условия конкурса в соцсети «ВКонтакте»

— Быть подписчиком «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте».

— Сделать репост записи о конкурсе.

— Написать, какая часть FIFA была первой для вас.

Условия конкурса в «Телеграме»

— Быть подписчиком «Чемпионата» в «Телеграме».

— Нажать кнопку «Участвовать!» под публикацией о конкурсе.

Победители будут выбраны случайным образом уже завтра, 12 марта, после 12:00 мск в нашем паблике в соцсети «ВКонтакте».