«Ювентус» заинтересован в приобретении Кейна
Руководство туринского «Ювентуса» рассматривает вариант с покупкой нападающего лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна, сообщает Tuttosport.
Действующие чемпионы итальянской Серии А заинтересованы также в приобретении форварда миланского «Интера» Мауро Икарди, который проводит этот сезон в «Пари Сен-Жермен» на правах аренды.
«Тоттенхэм» оценивает Кейна в £ 150 млн (€ 172 млн). Ранее стало известно, что предстоящим летом нападающий рассмотрит вариант со сменой клуба. Одним из вариантов для англичанина является переход в «Манчестер Юнайтед».
В нынешней кампании Гарри забил 11 мячей и отдал 2 результативные передачи в 20 матчах английской Премьер-лиги. Ещё 6 голов 26-летний футболист записал в свой актив в 5 встречах Лиги чемпионов.
Кейн станет главной целью «Реала», если команду возглавит Почеттино
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