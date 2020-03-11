«Барселона» хочет перенести матч Лиги чемпионов с «Наполи» из-за коронавируса

Руководство каталонской «Барселоны» хочет добиться переноса ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» из-за угрозы коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает El Chiringuito.

Накануне представители правительства и сине-гранатовых приняли решение, что встреча пройдёт без болельщиков.

Матч «Барселона» — «Наполи» должен состояться 18 марта на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Первая встреча была сыграна в Неаполе и завершилась со счётом 1:1.

Испания является одним из центров эпидемии коронавируса в Европе. На этот момент в стране выявлено 2026 случаев заражения. Вирус унёс 47 жизней, выздоровело 136 человек.

Календарь плей-офф Лиги чемпионов сезона-2019/2020 можно посмотреть на «Чемпионате».