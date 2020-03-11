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Матч «Шальке-04» — «Зенит» перенесён на неопределённый срок из-за коронавируса

Матч «Шальке-04» — «Зенит» перенесён на неопределё
Матч «Шальке-04» — «Зенит» перенесён на неопределённый срок из-за коронавируса
Футбол / РПЛ 0

Товарищеский матч «Шальке-04» — «Зенит» не состоится в запланированную дату, сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Встреча была перенесена на неопределённый срок. Соответствующее решение клубы приняли в связи с распространением коронавируса COVID-19. В настоящее время стороны обсуждают новую дату проведения матча. Отмечается, что купленные ранее билеты останутся действительными.

Матч «Шальке-04» — «Зенит» должен был состояться 29 марта в Гельзенкирхене на стадионе «Паркштадион».

Ранее «Зенит» и «Шальке» встречались в товарищеских матчах дважды. В январе 2007 года на «Фельтинс-Арене» немецкая команда одержала победу со счётом 2:1, а в ноябре 2018 года на «Газпром Арене» сильнее оказались сине-бело-голубые. Счёт был аналогичным – 2:1.

Вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. К настоящему моменту от инфекции скончались более 4000 человек. При этом из заражённых выздоровело более 60 тыс. человек.

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