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«Локомотив» приостановил продажу билетов на матч с «Оренбургом»

«Локомотив» приостановил продажу билетов на матч с «Оренбургом»
Футбол / РПЛ 0

«Локомотив» на своём официальном сайте сообщил о приостановлении продажи билетов на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом».

Соответствующее решение было принято в связи с указом мэра Москвы Сергея Собянина о временном запрете массовых мероприятий численностью свыше 5000 участников. В настоящее время клуб обсуждает формат проведения встречи.

Матч «Локомотив» – «Оренбург» должен состояться 21 марта на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало запланировано на 19:00 мск. Перед этим «железнодорожникам» предстоит сыграть в чемпионате с «Ростовом». Встреча пройдёт в Ростове-на-Дону 15 марта.

Ранее о приостановлении продажи билетов объявил ЦСКА. Вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. К настоящему моменту от инфекции скончались более 4000 человек. При этом из заражённых выздоровело более 60 тыс. человек.

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