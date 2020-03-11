«Бавария» заинтересована в возвращении Крооса
Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос предстоящим летом может покинуть клуб. Одним из вариантов продолжения карьеры для 30-летнего футболиста является переход в мюнхенскую «Баварию», за которую он выступал с 2007 по 2014 год, сообщает El Chiringuito.
«Бавария» заинтересована в возвращении Крооса. Руководство действующих чемпионов немецкой Бундеслиги уже начало переговоры с хавбеком.
Контракт Тони с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2023 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в € 60 млн.
В нынешней кампании Кроос забил 5 мячей и отдал 9 результативных передач в 33 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
Турнирная таблица чемпионата Германии сезона-2019/2020
Календарь матчей Бундеслиги сезона-2019/2020.
Кроос рассказал о несостоявшихся трансферах в «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед»
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