«Сочи» — «Оренбург»: прямой эфир матча начнётся в 19:30

Сегодня, 11 марта, состоится матч «Сочи» — «Оренбург». Перенесённая встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Сочи» — «Оренбург» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. Помогать ему будут ассистенты Тихон Калугин и Денис Березнов. Резервный рефери — Алексей Матюнин (все — Москва).
«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Оренбург».
«Сочи», набрав 18 очков в 20 турах, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» (23) — 11-й.
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