«Сочи» — «Оренбург»: прямой эфир матча начнётся в 19:30

Сегодня, 11 марта, состоится матч «Сочи» — «Оренбург». Перенесённая встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Сочи» — «Оренбург» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. Помогать ему будут ассистенты Тихон Калугин и Денис Березнов. Резервный рефери — Алексей Матюнин (все — Москва).



«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Оренбург».



«Сочи», набрав 18 очков в 20 турах, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» (23) — 11-й.

«Сочи» — «Оренбург». Прогноз: Кокорин поможет «барсам» выбраться из зоны вылета РПЛ Победа над оренбуржцами выведет команду Владимира Федотова на чистое 14-е место.