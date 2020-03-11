«Ливерпуль» — «Атлетико»: прямая трансляция матча 1/8 финала ЛЧ начнётся в 23:00

Сегодня, 11 марта, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Атлетико». Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Ливерпуль» — «Атлетико» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели, ассистировать ему будут судьи на линиях Марио Дикс и Хессел Стегстра. Резервный судья — Аллард Линдхут.



Первый матч в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» завершился победой «матрасников» со счётом 1:0.