«Ливерпуль» — «Атлетико»: прямая трансляция матча 1/8 финала ЛЧ начнётся в 23:00
Сегодня, 11 марта, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Атлетико». Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Ливерпуль» — «Атлетико» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели, ассистировать ему будут судьи на линиях Марио Дикс и Хессел Стегстра. Резервный судья — Аллард Линдхут.
Первый матч в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» завершился победой «матрасников» со счётом 1:0.
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