Прекращено расследование в отношении подозреваемого в непредумышленном убийстве Салы

Мужчина, арестованный в июне 2019 года по подозрению в непредумышленном убийстве футболиста Эмилиано Салы, больше не будет преследоваться по закону, сообщает L'Equipe.



Напомним, Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолёте в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с экранов радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолёт и тело, которое, как выяснилось позднее, принадлежало Сале.



19 июня полиция задержала мужчину по подозрению в непредумышленном убийстве игрока и провела допрос. Позже мужчина был отпущен, однако расследование в его отношении продолжилось. Сегодня, 11 марта, стало известно, что полиция официально завершила расследование в отношении этого мужчины.

«Кардифф Сити» подал иск против «Нанта» по обвинению в непредумышленном убийстве Салы