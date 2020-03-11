Прекращено расследование в отношении подозреваемого в непредумышленном убийстве Салы

Мужчина, арестованный в июне 2019 года по подозрению в непредумышленном убийстве футболиста Эмилиано Салы, больше не будет преследоваться по закону, сообщает L'Equipe.
Напомним, Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолёте в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с экранов радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолёт и тело, которое, как выяснилось позднее, принадлежало Сале.
19 июня полиция задержала мужчину по подозрению в непредумышленном убийстве игрока и провела допрос. Позже мужчина был отпущен, однако расследование в его отношении продолжилось. Сегодня, 11 марта, стало известно, что полиция официально завершила расследование в отношении этого мужчины.
- 11 марта 2020
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