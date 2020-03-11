Тедеско: никогда не думал, что могу оказаться в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, почему он согласился возглавить московский клуб в октябре 2019 года.

«Это произошло неожиданно. Да, клуб известный. «Спартак» ассоциируется с громким именем, большим российским клубом. Но до того момента, как мне позвонили, я никогда не думал, что могу здесь оказаться. Тем не менее мне захотелось выслушать предложение, посмотреть. Я приехал, побыл здесь три дня, слушал, смотрел и затем решился. Несмотря на холод и на ситуацию, которая была в клубе и остаётся.



«Спартак» — большой клуб, с большими амбициями, историей и эмоциональной составляющей. Мне это нужно, мне это нравится. Это были ключевые моменты. Конечно, и Томас Цорн повлиял на моё решение. До этого я его не знал. Думаю, раньше он был агентом, наши пути никогда не пересекались. Когда он мне позвонил, я немного удивился, однако очевидно, что он сыграл большую роль», — сказал Тедеско в интервью DW.

14 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена» состоялась презентация Тедеско в качестве главного тренера «Спартака». На этом посту Тедеско сменил Олега Кононова, который подал в отставку после домашнего поражения от «Оренбурга» (1:2).

До «Спартака» Тедеско тренировал «Шальке-04» — с 2017 по 2019 год. В сезоне-2017/2018 клуб под его руководством занял второе месте в Бундеслиге. 15 марта 2019 года Тедеско был уволен после проигрыша с разгромным счётом в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:7).