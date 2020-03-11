«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Краснодаром»

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимал «Краснодар». Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
На видео показано прибытие команды и болельщиков на стадион «Открытие Арена», где проходила встреча, разминка футболистов, перформанс болельщиков в честь Игоря Нетто, ключевые моменты матча и реакция главного тренера хозяев Доменико Тедеско, а также эмоции красно-белых после поражения.
Права на видео принадлежат Российскому футбольному союзу. Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Спартака».
«Краснодар» набрал 41 очко и поднялся на 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» (25) — на 10-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 46 очков в 20 матчах.
В следующем туре чемпионата России «Краснодар» сыграет с «Сочи» 15 марта, а «Спартак» днём ранее проведёт матч с «Оренбургом».
- 11 марта 2020
-
17:41
-
17:37
-
17:26
-
17:21
-
17:00
-
16:55
-
16:52
-
16:37
-
16:24
-
16:24
-
16:16
-
16:07
-
16:02
-
15:46
-
15:44
-
15:02
-
14:49
-
14:39
-
14:30
-
14:27
-
14:13
-
14:12
-
14:05
-
14:03
-
13:52
-
13:18
-
13:05
-
13:00
-
12:49
-
12:36
-
12:20
-
12:16
-
11:50
-
11:49
-
11:31