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«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Краснодаром»

«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Краснодаром»
Футбол / РПЛ 0

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимал «Краснодар». Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

На видео показано прибытие команды и болельщиков на стадион «Открытие Арена», где проходила встреча, разминка футболистов, перформанс болельщиков в честь Игоря Нетто, ключевые моменты матча и реакция главного тренера хозяев Доменико Тедеско, а также эмоции красно-белых после поражения.

Права на видео принадлежат Российскому футбольному союзу. Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Спартака».

«Краснодар» набрал 41 очко и поднялся на 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» (25) — на 10-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 46 очков в 20 матчах.

В следующем туре чемпионата России «Краснодар» сыграет с «Сочи» 15 марта, а «Спартак» днём ранее проведёт матч с «Оренбургом».

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