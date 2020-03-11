Пирло вернётся в «Ювентус»
Бывший полузащитник «Ювентуса» и сборной Италии Андреа Пирло будет назначен главным тренером молодёжной команды туринцев, сообщает La Stampa.
Пирло возглавит «Ювентус» U23 со следующего сезона. 40-летний экс-футболист уже согласовал контракт с клубом.
Пирло выступал в «Ювентусе» на протяжении четырёх лет, сыграл 164 матча, забил 19 голов и отдал 38 результативных передач. Бывший футболист ещё не работал на должности тренера.
В августе Пирло вместе с бывшим партнёром по итальянской сборной Лукой Тони записался на тренерские курсы в Коверчано. По окончании обучения Пирло получит лицензию УЕФА категории PRO, что позволит ему тренировать клубы Серии А. Курс начался в конце сентября и закончится в июне 2020 года.
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