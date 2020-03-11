Федун и Прядкин проведут встречу, чтобы обсудить допуск болельщиков на стадионы

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун проведёт встречу с президентом Российской Премьер-Лиги Сергеем Прядкиным, чтобы обсудить допуск болельщиков на стадионы после введения ограничения на посещение массовых мероприятий в Москве. Встреча состоится завтра, 12 марта.



«Я этим вопросом не занимаюсь. Я пока ничего не знаю. Завтра у меня будет встреча с Прядкиным, и по этому вопросу и у меня будет информация. Спасибо», — приводит слова Федуна «РБК-Спорт».



Вчера, 10 марта, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о запрете в городе всех массовых мероприятий, в которых участвуют более 5000 человек, до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. К настоящему моменту от инфекции скончались более 4000 человек. При этом из числа заражённых выздоровели более 65 тыс. человек.

Ограничение массовых мероприятий в Москве до 10 апреля коснётся пяти матчей РПЛ