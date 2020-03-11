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Президент «Урала»: скорее всего, разрешим вход владельцам абонементов, таких четыре тысячи

Президент «Урала»: скорее всего, разрешим вход владельцам абонементов, таких четыре тысячи
Футбол / РПЛ 0

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, как клуб будет действовать в условиях ограничения на посещение массовых мероприятий в Свердловской области.

«Официальных бумаг клуб пока не получал, как получим — будем думать, но, скорее всего, будем играть для наших болельщиков. Если ограничение всего до пяти тысяч, мы сможем разрешить вход тем болельщикам, у которых есть абонементы на наши домашние матчи. Таковых около четырёх тысяч человек.

Также нужно просмотреть все рекомендации, но предварительно мы всё поддерживаем», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выпустил указ, согласно которому массовые мероприятия в столице получили численное ограничение в 5000 человек из-за угрозы распространения коронавируса. Аналогичное распоряжение было выпущено властями Свердловской области.

Клубы РПЛ смогут самостоятельно принимать решение о допуске зрителей на матчи
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