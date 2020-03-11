«Сочи» — «Оренбург»: составы команд на матч 18-го тура РПЛ

Стали известны составы «Сочи» и «Оренбурга» на перенесённый матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 11 марта, на стадионе «Фишт» в Сочи, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



«Сочи»: Джанаев, Заика, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Цаллагов, Мостовой, Нобоа, А. Заболотный, Кокорин.



Запасные: Н. Заболотный, Калугин, Шакуро, Полоз, Набиуллин, Лагатор, Бахтияров, Боковой, Карапетян.



«Оренбург»: Климович, Малых, Сиваков, Терехов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду, Рогич, Деспотович, Фамейе.



Запасные: Довбня, Руденко, Зотов, Козлов, Лапшов, Готлиб, Кулишев, Черных, Куат, Чуканов, Силла.

«Сочи», набрав 18 очков в 20 турах, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» (23) — 11-й.