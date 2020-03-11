Терри по просьбе супруги продаёт дом, в котором испражнился грабитель

Бывший защитник «Челси», тренер «Астон Виллы» Джон Терри по просьбе жены продаёт особняк, который осквернили грабители в 2017 году.

Дом выставлен на продажу за £ 5,5 млн (€ 6,29 млн), сообщает The Sun. По словам друга семьи Терри, жена футболиста, Тони, до сих пор не может забыть того, что один из грабителей испражнился возле их кровати.



В 2017 году игрок, выступавший в составе «Челси», отдыхал с супругой в горах, а грабители проникли в дом и вынесли ценные вещи. Спустя четыре месяца стало известно, что преступники украли ювелирные изделия Cartier стоимостью £ 219 тыс., кольцо — £ 61 тыс., первое издание Гарри Поттера – £ 18 тыс., несколько пар дизайнерских часов и сумочек. Общая сумма составила £ 400 тыс. (около € 447 тыс.). Пятерых подозреваемых удалось идентифицировать благодаря камерам видеонаблюдения.