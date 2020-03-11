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Матч сборных России и Швеции пройдёт без зрителей из-за коронавируса

Матч сборных России и Швеции пройдёт без зрителей из-за коронавируса
Футбол / Сборная России 0

Товарищеский матч сборных Швеции и России пройдёт без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает Aftonbladet со ссылкой на генерального секретаря Шведского футбольного союза Хокана Шёстранда.

Шведский футбольный союз принял данные меры в соответствии с рекомендациями управления общественного здравоохранения страны.

Ранее стало известно, что товарищеская игра национальных команд Молдавии и России, которая запланирована на 31 марта, также будет сыграна при пустых трибунах. Накануне власти Молдавии ввели запрет на проведение массовых мероприятий в стране до 1 апреля из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19.

Товарищеский матч Швеция — Россия состоится 28 марта в Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

Матч сборной России с Молдавией пройдёт без зрителей из-за коронавируса
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