Колосков: товарищеский матч Швеция — Россия нужно играть

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о проведении товарищеского матча сборных Швеции и России без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.



«Товарищеский матч между Россией и Швецией желательно провести. Это один из этапов подготовки к чемпионату Европы. Перед матчем к тому же будет недельная подготовка, необходимая футболистам. Отказ от участия — нарушение подготовки со спортивной точки зрения. Матч нужно играть. С другой стороны, есть вариант подхватить вирус? Это уже не мне решать, а руководителям РФС. Некоторые страны уже играют без зрителей. С этим ничего не сделаешь», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Матч сборных России и Швеции пройдёт без зрителей из-за коронавируса