Колосков: товарищеский матч Швеция — Россия нужно играть
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о проведении товарищеского матча сборных Швеции и России без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.
«Товарищеский матч между Россией и Швецией желательно провести. Это один из этапов подготовки к чемпионату Европы. Перед матчем к тому же будет недельная подготовка, необходимая футболистам. Отказ от участия — нарушение подготовки со спортивной точки зрения. Матч нужно играть. С другой стороны, есть вариант подхватить вирус? Это уже не мне решать, а руководителям РФС. Некоторые страны уже играют без зрителей. С этим ничего не сделаешь», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Матч сборных России и Швеции пройдёт без зрителей из-за коронавируса
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