«Там есть свои кланы: кум, брат, сват». Сербский агент — о коррупции в казахском футболе

Футбольный агент Горан Велькович рассказал о своей работе в «Актобе» и о коррупции в клубах Казахстана.

«Первый наш разговор с председателем правления «Актобе» был такой: «Добрый день, я Артур Смагулов. Вы знаете, мой дядя — один из десяти богатейших людей Казахстана». Я ему отвечаю: «Какая связь между твоим дядей и клубом?». Он отвечает: «Я просто хотел вам сказать об этом сразу». Я был в шоке. Вот зачем мне эта информация? Вместо того чтобы разговаривать о клубе, он мне выдаёт такое.



Сейчас понимаю, почему я им не подошёл. Я не человек клана. Там есть свои кланы: мой, твой, кум, брат, сват. Я пришёл профессионально работать, а им это не понравилось. Я тогда сказал Арынгазы: «Руслан мне не нравится». Он мне ответил: «Не переживай, это человек акима». Аким сказал мне, что нужно будет встретиться с Русланом и решить дела клуба. Встреча прошла очень странно.



Мы поехали к нему в офис. Сидели на встрече, и Руслан в один момент говорит: «Горан, вы знаете, нам по бюджету надо закрыть долги прошлого года. Раньше у нас была практика, согласно которой нужно было отдавать 5% от всего бюджета». Я говорю: «Кому надо отдать?». Он отвечает: «Ну, такая вот практика». Понял, что речь идёт о какой-то схеме, и прямо сказал: «Руслан, я никому не буду отдавать эти деньги», — рассказал Велькович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину.

17 февраля председатель правления «Актобе» Артур Смагулов заявил, что объявленный ранее генеральным менеджером Горан Велькович не будет работать в структуре клуба в новом сезоне. В тот же день руководство клуба уволило главного тренера Владимира Маминова, который возглавил команду в январе.