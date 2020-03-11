Матч 1/8 финала Лиги Европы «Байер» — «Рейнджерс» из-за коронавируса пройдёт без зрителей

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Байер» — «Рейнджерс» из-за угрозы распространения коронавируса пройдёт без зрителей, сообщает пресс-служба шотландского клуба.
Встреча состоится 19 марта в Леверкузене. Первый матч состоится завтра, 12 марта, в Глазго.
Напомним, ранее УЕФА отменил матчи Лиги Европы «Севилья» — «Рома» и «Интер» — «Хетафе». Президент «Хетафе» Анхель Торрес ранее заявил, что команда не поедет в Италию на первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Интером», если ситуация с коронавирусом не улучшится. «Рома» не полетела на первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Севильей», так как самолёту римлян не разрешили посадку в Испании.
Вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. К настоящему моменту от инфекции скончались более 4000 человек.
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