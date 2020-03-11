Кокорин впервые с 2014 года забил более одного гола в матче РПЛ

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин оформил дубль в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (4:0, идёт второй тайм).

Первый мяч «Оренбургу» форвард забил с пенальти на 34-й минуте. Второй гол Кокорин забил на 62-й минуте — нападающий принял мяч, вошёл в штрафную и точно пробил из-под игрока «Оренбурга» в дальний угол.

Последний раз Кокорин забивал больше гола в РПЛ 3 августа 2014 года, в матче «Динамо» — «Ростов» (7:3). В той встрече форвард оформил хет-трик. Отметим, что за «Зенит» Кокорин ни разу не забивал больше одного мяча в матчах РПЛ.

28-летний Кокорин перешёл в «Сочи» в зимнее трансферное окно из «Зенита» на правах аренды, которая рассчитана до окончания сезона-2019/2020. Футболист дебютировал за «Сочи» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (1:2).