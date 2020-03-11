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Тульский «Арсенал» поздравил «Чемпионат» с 15-летием

Тульский «Арсенал» поздравил «Чемпионат» с 15-летием
Футбол / РПЛ 0

Тульский «Арсенал» на официальном сайте поздравил «Чемпионат» с днём рождения. Сегодня, 11 марта, сайту исполняется 15 лет.

«Коллеги! На протяжении последних лет вы заслуженно занимаете лидирующие позиции среди ведущих российских изданий. Вы всегда даёте читателю оперативную, интересную и проверенную информацию. Надеемся на продолжение наших добрых партнёрских отношений.

Искренне хотим пожелать коллективу «Чемпионата» год за годом увеличивать свою аудиторию, честно, непредвзято освещать события в мире футбола и продолжать развиваться на благо российского спорта», — говорится в сообщении пресс-службы тульского клуба.

Ранее «Чемпионат» с 15-летием поздравили ЦСКА, «Зенит», «Спартак», «Уфа», а также известный блогер Василий Уткин.

Первая новость на «Чемпионате» была опубликована вечером 11 марта 2005 года. В ней со ссылкой на собственные источники сообщалось, что матч 2-го тура чемпионата России «Рубин» — «Спартак» может быть перенесён в Москву из-за холодной погоды в Казани. С этой новости и началась история портала, на котором к чемпионату мира 2007 года открылся раздел хоккея, а впоследствии — разделы, освещающие все основные виды спорта.

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