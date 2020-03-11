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Судья Федотов: пенальти в ворота «Оренбурга» — цирк. Игрок погладил маечку Заболотного

Судья Федотов: пенальти в ворота «Оренбурга» — цирк. Игрок погладил маечку Заболотного
Футбол / РПЛ 0

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал назначение пенальти в перенесённом матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Оренбург».

«Пенальти в ворота «Оренбурга» — это смешно. Игрок «Оренбурга» ничего не делал, чтобы сбить Заболотного, просто положил руки на спину, а нападающий упал. Это смешно, он просто погладил маечку Антона. А Заболотный обманул судью и упал. До этого на 28-й минуте судья тоже ставил фол, которого просто не было. А затем — этот момент с Заболотным…

Говорят, что там есть VAR. Но арбитр должен прижать микрофон к уху, показать всем, что момент обсуждают. Но Турбин этого не сделал. Он не должен был ходить по полю и говорить с игроками, иначе как он услышит информацию от VAR из Москвы? А он ходит и разговаривает с футболистами, показывает, кому куда встать. Сначала надо принять информацию! Где у Турбина палец у уха? И пенальти, и вся эта ситуация — просто цирк», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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