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Матчи ЛАСК — «Манчестер Юнайтед» и «Айнтрахт» — «Базель» в ЛЕ пройдут без зрителей

Матчи ЛАСК — «Манчестер Юнайтед» и «Айнтрахт» — «Базель» в ЛЕ пройдут без зрителей
Футбол / Лига Европы 0

Матчи 1/8 финала Лиги Европы ЛАСК — «Манчестер Юнайтед» и «Айнтрахт» — «Базель» пройдут без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса, сообщается на официальном сайте УЕФА.

«В соответствии с решениями, принятыми соответствующими органами власти в отношении мер, касающихся коронавируса COVID-19, ещё два матча Лиги Европы пройдут согласно графику, но за закрытыми дверями», — говорится в сообщении пресс-службы организации.

Напомним, ранее УЕФА отменил матчи Лиги Европы «Севилья» — «Рома» и «Интер» — «Хетафе». «Рома» не полетела на первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Севильей», так как самолёту римлян не разрешили посадку в Испании.

Вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. К настоящему моменту от инфекции скончались более 4000 человек.

Матч 1/8 финала Лиги Европы «Байер» — «Рейнджерс» из-за коронавируса пройдёт без зрителей
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