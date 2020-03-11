«Ливерпуль» — «Атлетико»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны составы «Ливерпуля» и «Атлетико» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча состоится сегодня, 11 марта, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
«Ливерпуль»: Адриан, Робертсон, ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд, Окслейд-Чемберлен, Вейналдум, Хендерсон, Мане, Фирмино, Салах.
«Атлетико»: Облак, Лоди, Фелипе, Савич, Триппьер, Корреа, Томас, Сауль, Коке, Фелиш, Диего Коста.
Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели, ассистировать ему будут судьи на линиях Марио Дикс и Хессел Стегстра. Резервный судья — Аллард Линдхут.
Первый матч в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» завершился победой «матрасников» со счётом 1:0.
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