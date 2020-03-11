Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ливерпуль» — «Атлетико Мадрид». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ливерпуль» — «Атлетико»: составы команд на матч Лиги чемпионов

«Ливерпуль» — «Атлетико»: составы команд на матч Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Стали известны составы «Ливерпуля» и «Атлетико» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча состоится сегодня, 11 марта, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

«Ливерпуль»: Адриан, Робертсон, ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд, Окслейд-Чемберлен, Вейналдум, Хендерсон, Мане, Фирмино, Салах.

«Атлетико»: Облак, Лоди, Фелипе, Савич, Триппьер, Корреа, Томас, Сауль, Коке, Фелиш, Диего Коста.

Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели, ассистировать ему будут судьи на линиях Марио Дикс и Хессел Стегстра. Резервный судья — Аллард Линдхут.

Первый матч в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» завершился победой «матрасников» со счётом 1:0.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020