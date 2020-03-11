«ПСЖ» — «Боруссия» Д: составы команды на матч Лиги чемпионов

Стали известны составы «Пари Сен-Жермен» и дортмундской «Боруссии» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча состоится сегодня, 11 марта, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



«ПСЖ»: Навас, Керер, Маркиньос, Кимпембе, Бернат, Паредес, Гейе, Ди Мария, Сарабия, Неймар, Кавани.



«Боруссия» Д: Бюрки, Пищек, Хуммельс, Загаду, Хакими, Джан, Витсель, Геррейро, Санчо, Азар, Холанд.

Обслужит встречу бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором, ассистировать ему будут судьи на линиях Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный судья — Крейг Поусон.



Первый матч в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» завершился победой «шмелей» со счётом 2:1.