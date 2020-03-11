Дубль Кокорина в матче «Сочи» — «Оренбург»: видеообзор встречи 18-го тура РПЛ

В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» на стадионе «Фишт» встречался с «Оренбургом». Встреча завершилась крупной победой сочинцев со счётом 5:1.
Счёт открыл защитник «Оренбурга» Тимур Аюпов: после подачи Ивана Миладиновича нырнул и головой срезал мяч в свои ворота. На 34-й минуте форвард «Сочи» Александр Кокорин реализовал пенальти, назначенный за фол против Антона Заболотного. Второй гол Кокорин забил на 62-й минуте — принял мяч, вошёл в штрафную и точно пробил из-под игрока «Оренбурга» в дальний угол.
На 73-й минуте встречи Андрей Мостовой в контратаке подхватил мяч, на скорости ворвался в штрафную оренбуржцев и пробил в дальний нижний угол — 4:0. Пятый мяч ударом головой забил Кристиан Нобоа после розыгрыша углового. На 85-й минуте полузащитник «Оренбурга» Джоэль Фамейе смог отыграть один мяч.
«Сочи», набрав 21 очко, покинул последнее, 16-е место в РПЛ, поднявшись в зону переходных матчей. «Оренбург» (23) занимает 11-е место.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в RuTube-канале «Матч Премьер».
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