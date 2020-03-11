Деспотович: дома «Оренбург» обыграть непросто. Надеюсь, в матче со «Спартаком» мы победим

Нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович после перенесённого матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:5) поделился ожиданиями от предстоящей встречи с московским «Спартаком».



«Дома нас обыграть непросто. Любой команде, которая приезжает в Оренбург, тяжело. Так же будет и со „Спартаком“. Надеюсь, мы выиграем», — передаёт слова Деспотовича корреспондент «Чемпионата» Артём Сыроваткин.



Матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Спартак» состоится 14 марта на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

«Оренбург» набрал 23 очка в 21 матче и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» (25) — на 10-м месте.