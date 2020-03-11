Кокорин — о пенальти в матче с «Оренбургом»: есть VAR, его же не просто так придумали

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин высказался о пенальти в перенесённом матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (5:1).



«Не ожидали такой игры от „Оренбурга“, но я бы не назвал её безвольной. Если так подумать, мы забили все свои моменты. „Оренбург“ пытался отыграться, но мы успешно ловили их на контратаках. Что касается пенальти, вам виднее. Есть же VAR, его же не просто так придумали, судье подсказывали там. А если даже по телевизору не могут определить, зачем вообще это придумали?



Устали сегодня все. Тем более что играли через два дня на третий. Если честно, поле немного тяжёлое. Не считаю, что я на пике формы, ещё только возвращаюсь. Дай бог, вернуться к чемпионату Европы. Такой результат не расслабляет, все всё прекрасно понимают. И все понимают, что первый забили не мы. Мы забили четыре. Впереди серьёзный соперник», — передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата» Артём Сыроваткин.

Кокорин: «Зенит» забил ноль мячей, а я три? Они чемпионы, могут себе позволить