Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ливерпуль» — «Атлетико Мадрид». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кокорин: поздравил Мамаева с голом. Я сыграл чуть раньше, но мы оба забили

Кокорин: поздравил Мамаева с голом. Я сыграл чуть раньше, но мы оба забили
Футбол / РПЛ 0

Форвард «Сочи» Александр Кокорин после победы в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (5:1) сообщил, что поздравил полузащитника «Ростова» Павла Мамаева с первым голом после возвращения из колонии.

«В игре с «Краснодаром» увидим, насколько мы готовы. Последние матчи мы проводим хорошо, но там были команды из нижней части таблицы. 20 марта встретимся с Пашей Мамаевым на футбольном поле. Мало кто знает, но у него есть небольшое повреждение сейчас. Даже в матче с ЦСКА он играл с травмой.

Предстоящую игру мы с ним не обсуждали. Я просто его поздравил, у меня чуть раньше получилось сыграть, но оба забили», — передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата» Артём Сыроваткин.

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев забил победный гол своей команды в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:2).

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020