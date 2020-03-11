Кокорин: поздравил Мамаева с голом. Я сыграл чуть раньше, но мы оба забили

Форвард «Сочи» Александр Кокорин после победы в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (5:1) сообщил, что поздравил полузащитника «Ростова» Павла Мамаева с первым голом после возвращения из колонии.

«В игре с «Краснодаром» увидим, насколько мы готовы. Последние матчи мы проводим хорошо, но там были команды из нижней части таблицы. 20 марта встретимся с Пашей Мамаевым на футбольном поле. Мало кто знает, но у него есть небольшое повреждение сейчас. Даже в матче с ЦСКА он играл с травмой.

Предстоящую игру мы с ним не обсуждали. Я просто его поздравил, у меня чуть раньше получилось сыграть, но оба забили», — передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата» Артём Сыроваткин.



Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев забил победный гол своей команды в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:2).